Vangivalvuri au nõuab paksu nahka ja kõva iseloomu

Dialoog leiab aset Tartu vangla kambris, kus karistust kannavad Priit Viin ja Erki Palusoo. Kinnipeetav Viin on vaja ümber paigutada teise kambrisse. Korraldusi jagab valvur Tambet Krasnov ning on ilmselge, et Viin ei taha alluda. Palusoo vaatab kõrvalt.