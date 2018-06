Viljandi ettevõte ja ettevõtja said koos Tallinna TV eksjuhiga kriminaalsüüdistuse

"Omastamiseks kasutas Toomas Lepp KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete "Keskkonnanädal" ja "Vaba mõtte klubi" tootmise eest. KVA Telecomist kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ. Süüdistuse järgi puudus KVA Telecomil endal võimekus eelnimetatud saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeediast – nii "Keskkonnanädal" kui ka "Vaba mõtte klubi" toodeti, kasutades Tallinna Televisiooni ruume, seadmeid ning operaatoreid," võib lugeda prokuratuuri pressiteatest.

KVA Telecom kuulub Viljandi IT-ettevõtjale Valter Kraavile. Prokuratuuri teate järgi on lisaks Toomas Lepale esitatud samas kriminaalasjas süüdistus juriidilisele isikule, osaühingule KVA Telecom ning selle juhatuse liikmele Valter Kraavile ja raamatupidajale Lea Kraavile, kes on Valter Kraavi abikaasa. Kõiki kolme süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises. Lea Kraavit süüdistatakse lisaks dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Ühe kahtlustatava, Tallinna TV endise juhatuse liikme suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud oportuniteedi põhimõttel.