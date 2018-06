Suvespartakiaadi teine päev: suured kiirused, rasked katsumused ja kõrged õhulennud

Kohtunik Maria Laanelepp selgitas, et punktide jagamisel hinnatakse eelkõige visuaalset sooritust ning poolehoidu on võimalik võita kindlasti ka kõrguse ning julguse eest.

SUP võidusõidus osutus paljude jaoks tasakaalu hoidmine oodatust suuremaks väljakutseks. SEB töötaja Verner Elp jõudis kaldale ujudes ja muigas, et on kunagi isegi vetelpäästja ametit pidanud. „Proovisin seda ala täiesti esimest korda ja kuna nägin, et väga head aega ei tule, siis lõin käega. Ootejärjekord oli pikk ja mõtlesin, et mis ma ikka siin teisi kinni hoian. Lõbus kogemus ikkagi!“