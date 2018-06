Vurtsu täis asjapulk

Levib nali, et kui keegi julgeb tema rajatud veinibaaris Mulks Saku Originaali küsida, palutakse tal mitte ropendada. Samas ei sülita baari pidaja ka ise oma nooruspõlves tarvitamisele kuulunud õllemargi pudelisse.

Kui enamik inimesi enne mõtleb ja alles seejärel teeb või jätab üldse tegemata, siis paar aastat tagasi heade mõtete linnast Tartust Viljandisse kolinud rööprähkleja Villem Varik asub kohe asja kallale. Olgugi et tegevus pole just ülemäära sünteesitud, kõik mingil kummalisel kombel õnnestub. «Mitte «mõeldud, tehtud», vaid «tehtud, mõeldud».» Just sedasi kirjeldas Varikut tema hõimlane Madis Agur.