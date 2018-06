Roosad heinapallid on põllumeeste heategu

Roosa lint kui lootuse sümbol on saanud kogu maailmas rinnavähi teadvustamise sümboliks, kuid nüüd on ettevõtjad tulnud ideele kaasa kampaaniasse põllumehed. Ettevõtmisega kogutakse raha Eesti vähiliidule, et toetada mammograafiabussi jõudmist Eesti eri paikadesse ning teha uuringuid rinnavähi avastamiseks. Uuringule oodatakse vähemalt 45-aastasi naisi, kes ei kuulu rinnavähi sõeluuringu sihtrühma ning kellel pole ravikindlustust.