Lõpetamiste hooaeg sai stardipaugu

Kalmetu põhikooli direktor Andres Savi tunnistas oma kõnes, et õpilastele lõputunnistuste jagamine on samal ajal kurb ja rõõmus. «Kurb, et ära lähevad, hea, et targaks on saanud,» ütles Savi lõpetajate kohta. Lisaks soovitas direktor lõpetajatel maailma avastada, kuid soovis, et nad kunagi ka koju tagasi tuleksid ning oma lapsed Kalmetu kooli õppima paneksid.