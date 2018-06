Estonia ballett Suure-Jaani muusikafestivalil

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester esineb igal suvel Suure-Jaanis, see on juba iseenesestmõistetav fakt. Et aga Estonia ballett sealsele muusikafestivalile tuleb – see juhtub esimest korda. Kui sümfooniaorkester vajab vaid hea akustikaga suurt saali, siis balletil on spetsiifilisemad nõudmised: spetsiaalne põrandakate, valgustus ja palju muud. Rõõm on tõdeda, et festivali toimkond on 21. juunil Suure-Jaani gümnaasiumi aulas selliseks proovikiviks valmis.