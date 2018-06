Kooli kiitusega lõpetamine ei eelda üksnes lahtist pead, ehkki asju lennult haarava mõistusega on selleni kahtlemata lihtsam jõuda. Ka nupukas ja suurepäraste eeldustega noormees või neiu peab väga heade hinnete ja eksamitulemustega lõpetamiseks süsteemselt pingutama. Kohusetundlikkuseta ja asju tähtsuse järjekorda seadmata see ei õnnestu, kuid noores eas nõnda kainelt kaalutleda pole lihtne. Pealegi räägitakse ju, et tänapäeval on kõiksuguseid ahvatlusi rohkem kui kunagi varem.