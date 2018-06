Vaba mõte. Elektriautode mõte pole nali

Elektritoitel sõitvad autod ei ole enam pooletoobised. 2011. aastal Eesti riigi kasutamata saaste­kvootidega tehtud tehingu tulemusena sotsiaaltöötajateni jõudnud pool tuhat Mitsubishi i-MiEV-d vähemalt mõnes mõttes on. Rääkisin ise kunagi ühe sotsiaaltöötajaga, kes tõi välja mitu puudust, mille peale esimese hooga ei pruugi tulla. Näiteks et kiitsaka i-MiEV-ga ei õnnestu talviti nii-öelda normaalsete autode jälgedes sõita, vaid tuleb lumevaaludes vänderdada. No ja reaalne sõiduulatus on tal kah selline nagu on.