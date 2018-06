Peaaegu igal teisel eestlasel tuleb suvel ära teha ka puhkava kolleegi töö

«Uurisime suveperioodi alguses töötajate töökoormuse kohta ja küsisime, mitme kolleegi töökohustusi tuleb töötajatel suvel täita. Peaaegu pooled vastanutest tunnistasid, et tegelevad puhkuste perioodil ka kolleegide tööülesannetega,» ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. «Kohustusest teha ära ka puhkava kolleegi töö on töötajatel sisuliselt võimatu keelduda, seepärast tuleb suvel arvestada kasvava töökoormuse ja stressitasemega. Töökoormuse kasv oleneb aga sellest, kui keeruline on kolleegi kohustusi üle võtta: mida rohkem on ettevõttes nii-öelda asendamatuid inimesi, seda keerukamaks muutub olukord ka puhkuste ajal või asendamatu töötaja ootamatul lahkumisel.»