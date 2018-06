Poliitikud loovad spaahotelli jaoks töörühma

Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul arutasid linna võimuliitu kuuluvad poliitikud neljapäeva õhtul veekeskuse võimalikke asukohti ja leidsid, et Rakvere AQVA Spa investorite pakkumine rajada spaahotell koos veekeskusega Viljandi järve äärde on atraktiivne ja seda on mõistlik analüüsida. Selleks tehti vallajuhtidele ettepanek luua linna ja valla ühine töörühm pakkumise kaalumiseks.