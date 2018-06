Võidu võti oli laste mitmekülgsus

«See »TV 10« on ikkagi sarivõistlus ja aasta ringi on seal käidud. Selle finaaletapi võit on väga suur asi lastele,» lausus Viljandi kergejõustikutreener Leho Estorn.

45 582 punkti teeniti kõikide etappide peale kokku. «Igast etapist hakkab punkte tulema ja need liidetakse terve aasta peale kokku,» selgitas Estorn ning rääkis, et sarjas on võimalik ka vaid üksikaladel kaasa teha, aga Viljandi koolide eeliseks on, et enam-vähem samad lapsed teevad nii üksialasid kui ka mitmevõistlust. «Meie lapsed on hästi mitmekülgsed. See oligi võidu võti.»

Ka varasematel aastatel on Viljandi koolid selles sarjas edukad olnud. Paalalinna kool on Estorni sõnul võitnud kaks aastat ja Kesklinna koolil oli ka kaks aastat tagasi võit käeulatuses, kuid kettaheite nulli tõttu jäädi sellest ilma.

«Lõpuks sai neil see võit võetud. See on väga tubli tunnustus ja lapsed on kiituse igati ära teeninud.»

«TV 10 olümpiastardi» finaalvõistlus sai teoks 13. ja 14. juunil Pärnu rannastaadionil.