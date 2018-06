Euromiljoneid paistab veel kahele ettevõtmisele

SELGITUS

Monica Hankov,

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuste keskuse direktor

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme eelarve on 134,8 mln eurot, mille jaotamise põhimõtted maakondade vahel kehtestas ministeerium ning selle tulemusena kujunes Viljandimaa toetuse eelarveks ligikaudu 11,3 miljonit eurot. Eelarve jagunemise kinnitamise järel koostasid maakonnad tegevuskava, milles määrati ära tegevused/projektid, millega tekkis õigus toetust taotlema tulla.

Rahastamise eelduseks oli lisaks tegevuskavasse määramisele taotluse positiivne hindamistulemus. Kõigile maakondadele avati taotlusvoorud kaks korda ning rohkem voore maakondadele eraldi ei tule.

Viljandi maakonna esimeses taotlusvoorus said positiivse hindamistulemuse ja rahastuse kolm projekti mahus 2,2 miljonit eurot. Viljandi maakonna teise taotlusvooru eelarveks jäi seega veidi üle 9 miljoni euro.

Teise taotlusvooru esitati Viljandimaalt 10 taotlust, millest 5 projekti ületasid hindamisel positiivse lävendi ning neist kolme osas on otsused mahus 4,9 mln eurot tehtud.

Hindamise pingereas neljanda positiivse hindamistulemusega projekti «Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine» kohta tegi hindamiskomisjon osalise rahastamise ettepaneku, vähendades projekti mahtu nende tegevuste arvelt, mis ei olnud meetme eesmärkidest tulenevalt põhjendatud.

Projektist arvati hindamisel välja tänavate rekonstrueerimine, mille mõju ettevõtluse arengule ja lisanduvate töökohtade tekkele oli vähene. Viljandi linnavalitsust on nendest küsimustest teavitatud ning hetkel on koos linnavalitsusega käsil täpse toetuse suuruse väljaarvestamine, mille alusel saame teha Viljandile toetuse eraldamise kohta otsuse.

Lisaks sai Viljandimaal positiivse hindamistulemuse veel üks projekt, kuid et see taotlus paikneb rahastavate objektide pingereas projekti «Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine» järel, ei ole teada, kas ja millises mahus me saame seda toetada. Nimetatud taotlejat oleme tekkinud olukorrast teavitanud.

Kokkuvõttes võib öelda, et positiivse hindamistulemuse saanud projektide küsitud toetuse maht on suurem kui Viljandi teise taotlusvooru eelarve, kuid viimased otsused saame teha pärast linnakeskuse projekti eelarve täpsustamist. Pingereas viimaseks jäänud projekti toetuse suurus sõltub linnakeskuse projekti lõplikust eelarvest ning kui järelejäänud eelarve on piisav pingereas viimaseks jäänud taotlejale, saab Viljandi linn maakondade jaotusega tehtud raha maksimaalselt ära kasutada. Kui viimasele projektile toetust soovitud mahus ei jagu ning taotleja ei soovi vastu võtta osalist rahastust, suundub projekt üleriigilisse reservvooru.

Eraldi kolmandat vooru Viljandimaale nagu ka teistele maakondadele ei tule. Teisele taotlusvoorule järgneb üle-eestiline reservprojektide voor, kuhu pääseb igast maakonnast kuni kolm kõige kõrgema positiivse hinde saanud taotlust, mis maakonna eelarvevahendite lõppemise tõttu ei saanud teisest taotlusvoorust toetust. Vooru eelarve kujuneb kasutusele võtmata ja vabanevatest vahenditest.