Volikogus jäi õhku mõte, et linn võiks edaspidi osta elektriautosid

«Aeg on küps selleks, et munitsipaliteet läheks järjest rohkem üle ökoloogiliselt puhastele sõidukitele, mis on praktikas kasutajale palju mugavamad kui diisel- või bensiiniautod,» selgitas Juul Sakalale. «Elektriautot on lihtsam käsitseda, sel on linnaoludes väga hea kiirendus. Ühele laadimisele kulub umbes kaks eurot ja Viljandi oludes sõidaks sellega ilmselt kaks päeva.»