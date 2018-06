Üritust korraldanud Viljandi gümnaasiumi humanitaar- ja kunstisuuna õpilased Helina Välb, Kärolyn Mäesaar ja Erko Sild saatsid juba paar nädalat tagasi igale nende klassi õpetanud õpetajale isikliku kutse ning plaanisid hiljem õpetajad ka vee peale viia. «See on meie vastuvõtt õpetajatele ning viis näidata, et meil on nendega tore olnud,» sõnas Sild.