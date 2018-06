Abiturientide ametivalikus on nii õpetaja kui tarkvaraarendaja

«Nad on loomingulised ja julged. Nad on hoidnud meie kooli mainet oma algatustega nagu gümnasistide nädal ning nad on olnud oma mõtete ja ideedega suureks abiks kooli igapäevaelu korraldamises,» ütles direktor. Tema sõnul meeldib tänavustele abiturientidele muusika, teater ja luule ning nende hulgas on mitu tipptasemel sportlast.