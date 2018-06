Kohtume jälle!

Kuidas ka ei ole, nüüd on võimalus taas kohtuda oma klassi- ja koolikaaslastega ning ka õpetajatega, kellega koos on käidud haridusteed ja veedetud lapsepõlv siin Viljandis.

Iga kohtumine koolikaaslaste ja õpetajatega äratab ellu palju mälestusi. Mida kaugemale jääb ühiselt veedetud aeg, seda helgemad need on. Nii mõnegi õpetaja nõudlikkus ja rangus, mida kooli ajal sai kõvasti kirutud, tunduvad praegu hoopis vajalikuna.

Kindlasti meenuvad suured ettevõtmised, mille mõju ulatus koolist kaugemale ja mille üle võib uhkust tunda veel praegugi. Küllap on olnud sedagi, mida hästi meenutada ei tahaks, aga selline elu kord juba on, et õppimine eksimuste kaudu on samuti vajalik.

VIIMASE VIIE aasta jooksul oleme suutnud kohaneda uute oludega ja kujundanud oma põhikooli selliseks, kus igal lapsel on parimad võimalused eneseteostuseks. Põhikool ei ole ainult ainete õppimise koht, siin kujuneb paljuski noore inimese isiksus. Vaja on inimlikku mõistmist ja toetust, sest noore kasvamine ei ole nagu teekond üle hästi sillutatud siledate tänavate. On palju ahvatlusi, mis kutsuvad. Nii võib aeg mõttetult kuluda ja vahel kahjuks terviski käest minna.

Õppimine on igas vanuses pingutust nõudev töö. Õppimine selleks, et osata edaspidi koos teistega tegutseda ning leida endale tulevikus sobiv töö ja elu, nõuab ponnistust nii koolilt kui ka igalt noorelt inimeselt endalt.

Meie kooli üks positiivne külg seisneb kindlasti selles, et oleme paindlikud ja mõistvad oma töökorralduses ning püüame leida lahendusi muredele, mis igapäevast koolielu takistavad. Samuti rakendame uuendusi kooli huvitavaks muutmiseks ja digikeskkonnas toimetulemiseks. Kuid kahtlemata on ka selliseid koolielu aspekte, mida on vaja säilitada ja hoida, nagu näiteks traditsioonid ning varasemad teadmised ja kogemused kooli ajaloost.

Tahame olla kogukonnakool, kaasates oma piirkonna elanikke, vilistlasi ja lapsevanemaid, et paremini kooli toetada ning luua lastele ajakohaseid arenguvõimalusi. Koos tegutsedes õpime üksteist paremini tundma ja nii on võimalik üksteiselt õppida. Samuti kujuneb siis kogukonnakultuur, mille kaudu saame mõjutada laste kasvukeskkonda.

Keskkonnas, kus inimesed üksteist tunnevad ja ühiste väärtuste alusel tegutsevad, muutub laste elu turvalisemaks. Koos pingutame näiteks selle nimel, et kooli parki tekiks uus palliplats või õuesõppeks mõnus koht.

Paljude praeguste õpilaste emad, isad, vanavanemad või vanavanavanemad on lõpetanud samuti meie kooli. See loob sideme eri põlvkondade vahel. Niisugust traditsiooni hinnatakse ja väärtustatakse ning see võib olla ka üks põhjusi, miks meie kool on esimesse klassi astujate seas nii populaarne.

HEAD VILISTLASED! Ootame rõõmuga kohtumisi teiega. Need annavad jõudu argipäevadeks ning ka nendeks hetkedeks, kui tundub, et enam ei oska või ei tea, kuidas edasi minna. Siis meenutame pikka teekonda ja ühiseid kogemusi koos teiega ning saame inspiratsiooni nii mõnegi pedagoogilise teeotsa leidmiseks.