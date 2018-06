Viljandi polegi turisti silmis pommiauk

Nimetatud kaardi leiab ka Viljandi turismiinfopunktist, majutusettevõtetest, söögikohtadest, muuseumist, veetornist ja Kondase keskusest. See on jaotatud kolmeks marsruudiks «Seiklus», «Laisklus» ja «Nautlus», mis võimaldavad inimesel oma eelistustele vastavalt ajaveetmisvõimalusi leida. Lisaks on kaardil ära toodud Viljandi söögi- ja joogikohad, majutusasutused, kaltsukad ja käsitööpoed ning muud turiste huvitavad paigad ja asutused. Iga marsruudi lõpus on ühe kohaliku inimese nimi ja kontakt, kust saab soovi korral nõu küsida.