«Sisuliselt on tegu dokumentide kontrollimisega. See pole kuidagi seotud sellega, et Leie põhikoolis midagi lahti või valesti oleks,» ütles vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann.

Viljandi vallavalitsuse korralduses on kirjas, et teenistusliku järelevalve eesmärk on saada ülevaade kooli tegevusest ning hinnata, kuidas õppeasutus järgib õigusakte ning administratiivseid tavasid. Feldmann selgitas, et kontrollitakse eelkõige hetkeolukorda, vanemaid dokumente ei küsita.