Poliitikute rasked valikud

Saatuse tahtel ning iseenda ja tublide keeleõpetajate toel olen võimeline jälgima maailmas toimuvat ka mõnes teises keeles peale eesti keele. Mõni päev tagasi sattusin saksakeelse telekanali ARTE saatele, milles käsitleti hüdroenergia ja geotermaalenergia arengut Islandil ning selle võimalikku mõju loodusele.

Islandi veevarud ja maapinna reljeef on võimaldanud ulatuslikku hüdroenergia arengut. Geotermaalenergia kasutamiseks on rajatud hulgaliselt kasvuhooneid kodumaise aedvilja kasvatamiseks. Saates kuuldu põhjal on tulemuseks elektrienergia tootmine, mille maht ületab viis korda kohaliku tarbimise vajaduse.

Selliste arengute tulemusena on riiki saabunud ulatuslikud välisinvesteeringud energiamahuka alumiiniumitootmise rajamiseks. On loodud hulgaliselt töökohti ja tagatud mõne piirkonna elanike lausa luksuslik elatustase. Ning mis on samuti tähtis: ei mingeid ohtlikke tuumajääke ega võimalikke katastroofe suhteliselt ebastabiilses geoloogilises ruumis.

Teiselt poolt võtavad sõna rohelise mõtlemislaadi esindajad. Looduskaitsja Omar Ragnarsson tunneb muret energiatootmise võimalike mõjude pärast Islandi loodusele. Ta ütleb, et Islandi ainulaadne loodus ei kuulu ainult islandlastele, vaid on kogu maailma inimeste oma. Tuleb tunnistada: see on väga humaanne mõttelaad.

VÕRDLUSEKS: MIS te arvate, kui palju elas inimesi aastal 1800 sellises tänapäeval väga edukas, samuti tänu elektrienergia suurele ülejäägile alumiiniumit tootvas riigis Kanada? «Eesti entsüklopeedia» andmeil oli seal 1791. aastal 233 000 elanikku (praegu on see arv ligikaudu 36 miljonit) – samas suurusjärgus 1800. aastal praegusel Eesti territooriumil elanud inimeste arvuga. Viimase 30 aastaga on Kanada rahvaarv kasvanud umbes 10 miljoni võrra. Eri päritolu ja eri keelt rääkivad sisserännanud on riigi rikkust jõudsalt kasvatanud.

Prantsuse ja inglise keelt rääkivad kanadalased saavad omavahel suurepäraselt hakkama. Kanadast on saanud maailma rikkaima nõndanimetatud suure seitsmiku liige. Võib arvata, et sisserännanute panus sellesse on märkimisväärne.

Samas tuleb kahjuks tunnistada, et põliselanikeni (Euroopast saabunud tsiviliseerijate keeles pärismaalasteni) need rikkused eriti jõudnud pole. Ning ega Kanada põliselanike keelt ka väga palju kuulda ole.

Teisalt, Island eriline immi­grantide sihtpunkt ei ole. Samas sisemajanduse kogutoodang per capita on Kanadast suuremgi (Kanadas 43 249 ja lslandis 50 173 USA dollarit). Hea küsimus on, millest sõltub riigi elanikkonna elatustaseme tõus. Võibolla juhtide kompetentsist ja oskusest riigi elanike töökust kasvatada?

POLIITIKUTE VASTUTUS võimalike tulevaste mõjude hindamisel on määratu suur. Kahjuks mõjutavad nende otsuseid lisaks kõigele muule regulaarselt, meil siin iga kahe aasta tagant toimuvad valimised. Ja tunnistagem: sageli parteide poliitilise hetkekasu suunas.