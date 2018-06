Repliik. Võõrkeel number üks

Ma ei tea, kui paljudest Eesti koolidest on praegu võimalik läbi tulla inglise keelt õppimata ja kui paljud õpilased on niisuguse tee valinud, aga kui mina gümnaasiumis käisin, oli mul küll mõni klassikaaslane, kes õppis saksa, vene ja isegi soome, aga mitte inglise keelt. Üks niisugune klassivend rääkis seda ikkagi hästi, nii et tema puhul võis koolis omandatavate keelte valikut õnnestunuks pidada. Mõnele ei jäänud inglise keel aga kuidagi ise külge ja see oli nende kaotus.