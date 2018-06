Korraldajate kinnitusel on Viljandisse oodatud lisaks ametlikele õllekodadele julgemad hobipruulid. Peakorraldaja Villem Varik rääkis, et viimase kümne aasta jooksul on õlu ja õlletarbimine läbi teinud tugevaid muutusi. Suurtootjate masstoodangu kõrval on turul hulk väiketootjaid, kes on julgelt katsetades välja töötanud erinevaid maitseid, millega oma kliente üllatada.