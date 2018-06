Paalalinna kooli hoone tänavuste tööde prognoos on vähenenud ning seepärast on ka kooli remondiks mõeldud sihtrahastust vähendatud 416 000 euro võrra. Nii jääb selle aasta tulude eelarvesse 1 600 000 eurot ja kulude eelarvesse 2 500 000 eurot. Paalalinna kooli remonti rahastatakse suures osas haridusministeeriumi uudsest programmist, mis annab koolimajade uuendamiseks raha neile linnadele ja valdadele, kus koolireform on riigi hinnangul piisavalt edukalt lõpule viidud.