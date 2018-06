«Jah, selline info meieni ühe kinnisvarabüroo kaudu jõudis,» kinnitas abilinnapea Kalvi Märtin, kuid ei saanud öelda, kes too huviline on. Et väga lagunenud hoonele on omanikku tulutult otsitud juba aastaid, otsustas linnavalitsus kiirelt reageerida ning saatis esmaspäeval volikokku eelnõu, mis vastuvõtmise korral lubaks kinnistu hoonestusõiguse enampakkumisele panna. Alghind oleks seejuures tõenäoliselt 10 000 eurot.