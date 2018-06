Juhtkiri. Ei usu!

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni kohtumist Singapuris on kirjeldatud ajaloolise, epohhi loova ja teiste trumpilikult suurustlevate sõnadega. Tõele tuleb muidugi au anda. Fakt on, et enne Trumpi pole ükski USA president oma ametisoleku ajal Põhja-Korea liidriga kohtunud. Kuid siinkohal ei tohi unustada küsimust, kas ükski eelmistest presidentidest on seda üleüldse soovinud.