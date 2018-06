Raul Liebenau tegi selle kohta, et ta enam Kildu külalistemajas ei tööta, 8. juunil sotsiaalmeedias postituse, mida jagati üle tuhande korra. Et ta oli seal märkinud, et ainult töörõõmust arveid ei maksa, jäi mulje, nagu oleks Priit Toobalil raskusi palgamaksmisega. Tegelikult pole Liebenau sõnul konflikti olnud. «Elame ühes linnas ja saame suurepäraselt läbi,» märkis ta.