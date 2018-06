Ilus ilm ja kõrge kütuse hind suurendavad rongiga sõitjate hulka

«Ka sel suvel oleme lisanud väljumisi nii Viljandisse kui Pärnusse, et oleks rohkem valikuvõimalusi oma sõitude planeerimiseks. Vajadused on aga ilmselgelt suuremad, mistõttu töötame selle nimel, et meil oleks rohkem ronge ja saaksime pakkuda rohkem ühendusi nii Tartusse, Narva kui ka Viljandisse,» ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. Tema sõnul on sõitjate arvu kasvule kindlasti kaasa aidanud ka ilus ilm, kõrged kütuse hinnad ja üleüldine hoiaku muutumine keskkonnateadlike valikute poole. «Sel aastal on tehtud üle 250 000 sõidu enam. Kasvav rongisõidu populaarsus paneb kogu meie rongipargi proovile ning näitab selgelt, et lisarongide soetamise otsusega ei saa enam viivitada.»