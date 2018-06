Ugala koguperelavastus «Vai-vai vaene Vargamäe ehk «Tõde ja õigus» lastele» jõuab teleekraanile

«Urmas Lennuki autorilavastus on näide väga heast eesti dramaturgiast, kus laval saavad kokku esmaklassiline tekst, lavastus, väga head näitlejad ning muusika,» selgitas Priske. Valik ei langenud Ugala lavastuse kasuks ainult sellepärast, et Tammsaare «Tõde ja õigus» kuulub koolis kohustusliku kirjanduse nimekirja, vaid kuna tegu on lavastusega, mis on kirjutatud ja lavale pandud väga soojalt ja inimlikult ning mis haarab endaga kaasa nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid.