Taksojuht viib lillebuketi ukselävele kohale

Lilleäriga tegeleva osaühingu Rikets Hulgi juhatuse liige Riina Hermlin selgitas, et kui tellimus on esitatud, tuleb takso ja viib kõik soovitud kimbud ära. Eile oli tema sõnul vaja kohale toimetada üks kimp, aga kiirematel päevadel on neid ikka mitukümmend. «Emadepäeval on kõige kiirem, siis võib neid olla oma viiskümmend.»