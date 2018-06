Kõo vallavanem Tarmo Riisk märkis, et puud said kodumaa aastapäeva tähistamiseks istutatud koos vana metsamehe, endise Kõo asevallavanema Rein Vahtraga nelja aasta jooksul. Kunstnik Tõnu Kukk kujundas plaadi, mille Tarmo Riisk oli tammepuust välja lõiganud 30 aastat tagasi. Plaat sobib tema hinnangul hästi kokku Koksvere maanaiste seltsiga ja on toeks naistele, kelle mehed lähevad neist varem teise ilma.