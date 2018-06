Waldorfkooli õpilased harjutasid linnas jalgrattasõitu

«Väga raske on see teooriaeksam õpilastele,» nentis Algvere ning tõi välja, et esimesel korral sai eksamilt läbi ainult 20 protsenti sooritajatest. Selle põhjusena tõi ta välja ootamatud triki- ja tähelepanuküsimused. Algvere toonitas, et küsimused peavadki sellised olema, sest õpilastel tuleb olla väga tähelepanelik.