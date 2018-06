«Tekstiilitriangel» kutsub näitusi avama

Linnagaleriis avatakse kell 16 rahvusliku tekstiili lõputööde näitus «Lendutõus XI», siis kulgetakse kogu seltskonnaga Sakala keskuse jalutussaali, kus tervitatakse Kristi Jõeste kindanäitust, ning edasi jalutatakse ühise rongkäiguga Kondase keskusesse, et kell 17 avada Anu Pingi ja Siiri Reimanni kudumite näitus «Eesti valge». Kõik näitused jäävad avatuks 8. juulini.

Lõputööde näitus «Lendutõus XI» tutvustab rahvusliku tekstiili eriala valdkondlikku mitmekesisust: tehakse autentseid muuseumikoopiaid ja tänapäeva interjööri sobivaid rahvuslikke sisustustekstiile, kõige enam aga rõivakollektsioone. Nende seas on nii tugevalt rahvakunsti mõjutustega esemeid kui ka väga moodsaid, vaid kaudselt etnograafilisele ainesele vihjavaid rõivaseeriaid. Igalt autorilt on väljas kuni kaks eset ja ülejäänuid esemeid saab näha fotodelt.

Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava rahvusliku tekstiili eriala tegevuse eesmärk on koolitada Eesti rahvuslikku käsitööpärandit tundvaid loovaid meistreid ja ettevõtjaid. Erialal mõtestatakse rahvakunsti kui elavat, arenevat ja ühiskonna muutustega kohanevat kultuurinähtust. Paindlik õppekava pakub rohkelt individuaalseid valikuvõimalusi. 2018. aasta vastuvõtu eel on õppekava täiendatud moe, rõivakujunduse ja õmbluse valikainetega. Õppida on võimalik nii päevases kui avatud ülikooli vormis.