Lapsed võitsid!

Mul on siiralt hea meel, et kõik me ootused ja lootused teostusid. Park sai kaks suurt atraktsiooni eri vanuses lastele. Nüüd on lastel tegevust küllalt: seal saab kiikuda, karusselliga sõita, ronida, liugu lasta, osavust treenida, tunnelisse ronida, trips-traps-trulli mängida, kella ning isegi arvutamist õppida. Park on nüüd avar ja hooldatud ning väärib taas oma nime. Ilus algus Lastpargi renoveerimisel on tehtud ning loodetavasti on linnal tahtmist ja jõudu park ja legendaarsed purskkaevud lähiaastatel täielikult korda teha.