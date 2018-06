Ugala käis Soomes teatrifestivalil «Moraali» jagamas

Ugala teater osales lavastusega «Moraal» 7. juunil Soomes Imatras festivalil «Black and White Theatre». 15. korda toimuva rahvusvahelise teatrifestivali peakorraldaja Katri Lätt-Sahmardani sõnul on tal väga hea meel, et üle mitme aasta õnnestus Imatrasse tuua jälle head eesti teatrit.