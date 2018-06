Rahvusvaheline seltskond päästis Lalsi kiriku katust

Kuus päeva toimunud töölaagris olid kõrgel tellingutel kirikutornide ümber toimetamas vabatahtlikud Eestist, Lätist, Soomest, Austraaliast, Inglismaalt, Hiinast, Jaapanist ja Prantsusmaalt. Vabatahtlikke varustasid toiduga ümbruskonna inimesed, kes on saanud usu, et armetus seisus olnud kirik võib tõepoolest taastatud saada. Laupäeval tellingutel toimetanud Rõugest pärit Mikk Mustmaa sõnas, et ümbritsev kogukond varustas ehitajaid moosi, kartuli, porgandite ja seentega. Jahimehed tõid vabatahtlikele lihakonserve ja vorsti. „Sinne kogukond on mõistnud, et meil on tõsi taga ning me ei ole tulnud niisama mütsiga lööma,“ sõnas MTÜ Vanaajamaja liige Mikk Mustmaa. „Kulda ega raha ei ole me taastamise käigus veel leidnud, aga õlgetest punutud õnne sümboleid oleme avastanud mitu,“ lisas ta põimikuid demonstreerides.