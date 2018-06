Korteriomanike ja suurarendaja vastasseis kestab teist aastat

Viljandis Vaksali tänav 3a asuva maja EKE Projekti poolse madalama osa omanik oli 2016. aasta augustist 2018. aasta jaanuarini osaühing Rael, mille juhatuse esimees Raul Alliksaar ei varja, et plaanib kinnistul arendustegevust.

Viljandis Vaksali täna 3a asuv kortermaja ei kuulu kindlasti tavaliste hulka – ei vormilt ega sisult. Esiteks on kunagi EKE Projektile kuulunud hoones 19 korteriomandit, kuid tervelt kolm maja valitsejat või valitseda soovijat. Teiseks on sealsetes vaidlustes tehtud vähemalt viis kohtuotsust. Ja kolmandaks on korteriomanditena arvele võetud isegi kelder ja sinna viiv trepikoda, mille tükkideks jagamine andis tuntud Viljandi kinnisvaraarendajale korteriühistus ülekaalu.