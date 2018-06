Naine, kes õpetab noori inimesi muusikat kuulama ja mõistma

Oma esimesed eluaastad veetis ta Võrtsjärve ääres Rannus. Põllud ja põrsad olid kõik olemas, nagu ta ise ütleb. Edasi liikus pere elama Tartu kanti. Et isa oli tubli pulmamuusik – mängis mitut pilli ja laulis –, võib arvata, et just temalt on tütar oma musikaalsuse pärinud. Ehkki tädi leidis, et nii pikkade sõrmedega, nagu on pisikesel Pillel, tuleb ilmtingimata klaverit õppima hakata, pole Pille Kährik päris lastemuusikakoolis päevagi käinud.