Tänases lehes lugejate ette jõudev tüli on tähtis kolmel põhjusel. Esiteks toob see välja üsna tavatu võtte, millega ühe korteriomandi omanik tegi üldkoosoleku ühest häälest seitse. Põhimõtteliselt on selline jõuvahekordade ümbermängimine võimalik paljudes majades, iseasi, kas seepeale ei või ka teised omanikud hakata sama trikki tegema. Teiseks näitab artiklis kajastatud konflikt, kui oluline on fikseerida kokkulepped kõigi reeglite kohaselt – muidu ei ole pärast võimalik midagi tõestada.