Vähe on asju, mida sel aastal ei tehtaks EV100 raames. Iga külapidu ja matkarada, maalinäitus ja lipumast on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Mõni paneb sel puhul isegi 100 kartulit maha. Jah, võib-olla hakkab kampaania vahel tüütama, aga enamasti teevad need sündmused südame soojaks. Mis siin 100 aastast rääkida – raske on kirjeldada isegi seda, kui palju on Eesti viimase kümnendiga arenenud. Ainult et ... kahjuks on meie pääsukeste ja rukkilillede kõrval endiselt justkui ka üks teine Eesti, kus tuleb prügikastist süüa otsida.