Männimäe lasteaias algavad ehitustööd

Linnapea Madis Timpson ütles, et nende ehitustööde algus märgib Viljandi lasteaedade suurema uuendamisplaani käivitumist. «Pean oluliseks, et meie linna lapsed saaksid areneda heades ja ajakohastes tingimustes. Seetõttu suunab linn investeeringuid eelisjärjekorras just lasteaedadesse ja koolidesse. Kohe läheb uuendamisele Paalalinna kool, nüüd asume Männimäe lasteaeda renoveerima ja ettevalmistustööd käivad Mängupesa õppehoone rekonstrueerimiseks,» lausus ta pressiteenistuse vahendusel.