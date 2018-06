Juhtkiri. Jänesed surevad välja

Pikalt oodatud otsuse kohta, kas ka Viljandimaale tuleb nagu enamikus Eestis tasuta ühistransport, on liisk lõpuks langenud. Viljandimaa ühistranspordikeskuses ei jäänud peale ei Mulgi ja Põhja-Sakala valla seisukoht, et tasuta ühistransporti on vaja, ega ka Viljandi linna ja valla arvamus, et osa sõitjaist peaks pileti eest siiski raha maksma. Kohalike vahel tekkinud patiseisu tõttu sai otsustajaks hoopis Tallinn. Ühistranspordikeskuse nõukogu viies liige, maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ei hääletanud tasuta ühistranspordi poolt kohalikest oludest lähtudes, vaid seetõttu, et suurem osa Eesti maakondadest on väljendanud soovi kehtestada pileti hinnaks null eurot.