Spordivõistluse võitjatele pühendatud kivipark on Eestis ainulaadne ja selle eest hoolitsemine on Viljandi linnavalitsuse kinnisvara haldusameti ülesanne. Ameti juhataja Andres Mägi sõnul on plaanis linna koostööpartnerilt Pesueksperdilt juba sel nädalavahetusel nimeplaatide pesu tellida. Samuti loodetakse välja selgitada, kui palju on mälestustahvlite alustaladel lahtist krohvi, et need suvel korda teha.