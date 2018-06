Veoautokrossi fännid käisid Rjazanis eestlaste jälgi otsimas

Näiteks on sel juba 1964. aastast korraldataval võistlusel võitnud kunagiste Nuia EPT ja Viljandi EPT võistkonnad. Aga ka Viljandi linna koondvõistkond on sealt esikoha ära toonud. Parimaid kohti on saanud Tõnu Evert, Tõnu Kurro, Andres Särev, Johan Tõhk, Olev Päll ja Vassili Krainev.