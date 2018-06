Ugalas algasid muusikali proovid

John Carney mängufilmil põhinev muusikal «Once» on isemoodi lugu üksindusest, kirest ja lootustest ning muusika rollist meie elus.

Iirlasest hobimuusik, kes on pettunud armastuses ja hüljanud oma unistused, kohtub Dublini tänaval juhuslikult noore tšehhi neiuga. Ühine kirg muusika vastu lähendab neid teineteisele ja sõprusest areneb midagi enamat. Süttivad lootused, muusika saab uue hingamise, kuid puhkev armastuslugu seab nad keeruliste valikute ette.

«Loo lavaversiooni muudab eriliseks, asjaolu et näitetrupp toimib ühtlasi ka bändina ja kogu muusika luuakse elavas ettekandes,» annab teada teatri avalike suhete juht Mari Nurk. Muusikali libreto autoriks on tuntud iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová.