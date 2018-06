«Valisime istutamispaigaks Pilistvere, sest see asub Eestimaa südames,» ütles Eesti maarjakase seltsi juhatuse liige Tarmo Pärjala. Tema sõnutsi on osalema palutud maarjakase seltsi patroon Arnold Rüütel, kes on seltsi tegemistega 15 aastat seotud olnud.