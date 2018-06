Kondase keskuses avanevad kogutud maailmad

«Kogutud maailmad» on sotsiaalse suunitlusega kunstialgatus, mille eesmärk on Eesti autsaiderkunsti tutvustamine. Projekti elluviija, Kondase keskuse esindaja Mari Vallikivi sõnul on näituse koostajad üritanud jõuda Eesti hoolekandeteenuste süsteemis psüühilise erivajadusega inimesteni, kelle ainulaadne ja sageli peidus olev kunstilooming väärib laiema avalikkuse ette toomist. Kõnealune väljapanek toobki laiema publiku ette huvitava kunstilise eneseväljenduse.