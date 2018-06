Valitsus kiitis heaks geoblokeeringute keelustamise

Tarbijakaitseseaduse muutmine põhineb Euroopa Liidu otsekohalduval määrusel, millega tagatakse, et kaupade või teenuste müügil ei eristataks kliente müügi- või maksetingimuste poolest nende kodakondsuse, elu- või asukoha alusel. Euroopa Liidu tasandil kiideti määrus heaks selle aasta veebruaris ning liikmesriikidel on kohustus see üle võtta hiljemalt 3. detsembriks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on asukohapiirangute keelustamise mõju kõige suurem just Euroopa väiksematele turgudele ja äärealadele, sealhulgas Eestile. «Praegu peavad Kesk-Euroopast kaugemale jäävad Euroopa Liidu elanikud tõdema, et mõned kaubad on veebipoes kallimad kui teiste riikide kodanikele või ei vahendata kauba müüki näiteks üldse. Asukohapiirangute keelustamise järel sellised erinevused kaovad,» sõnas minister.