Tormijooks kodumaistele maasikatele on alanud

«Lumevaiba tõttu on taimed hästi talvitunud, ilusad ja tugevad ning tuleb hea marja-aasta,» ütles Saaremäe talu peremees Mikk Uuland eile turul maasikakarpe täis leti taga seistes. Ta lisas, et rohke päikese tõttu on marjad eelmise aastaga võrreldes magusamad.