Tarbijakaitseamet algatas Telia suhtes järelevalvemenetluse

Tarbijakaitseametisse on pöördunud mitu tarbijat juunis jõustuvate Telia Diili ühepoolsete lepingutingimuste muudatuste tõttu, millega muudetakse paketi tingimusi, sealhulgas hinda. Enim küsimusi on tekkinud tähtajaliste lepingute ülesütlemisel, kui tarbija on telefoni saanud nullhinnaga ehk ei ole telefoni eest tasunud, ent Telia nõuab tarbijalt telefoni jääkväärtuse ehk selle täishinna hüvitamist. Ameti läkitatud pressiteates on antud hinnang, milles leitakse et selline nõue ebaseaduslik.