«Lihamassist, rasvast, veest ja tärklisest koosnevate toodete valmistamisel on stabilisaatorite, emulgaatorite ja toiduvärvide kasutamine vältimatu, aga normaalse sea- või veiseliha puhul valikuline,» tähendas Visk ning nentis, et päris lihast tooted on organismile paremini omastatavad kui täiteainetest pungil lihatootelaadne kraam.